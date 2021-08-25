Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.773 -2,37 BIST ANKARA 2.192 -0,31 BIST ANTALYA 2.314 -0,48 BIST BALIKESİR 1.868 -1,49 BIST BURSA 3.264 -0,97 BIST DENIZLI 1.947 -0,69 BIST ISTANBUL 1.567 -1,37 BIST IZMIR 3.434 -0,88 BIST KAYSERI 11.574 -0,63 BIST KOCAELI 3.736 -0,64 BIST KONYA 2.240 -1,45 BIST TEKIRDAĞ 9.157 -2,36 BIST AYDIN 1.208 -0,91 BIST MANISA 1.440 -1,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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