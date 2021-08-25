Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.773
|-2,37
|BIST ANKARA
|2.192
|-0,31
|BIST ANTALYA
|2.314
|-0,48
|BIST BALIKESİR
|1.868
|-1,49
|BIST BURSA
|3.264
|-0,97
|BIST DENIZLI
|1.947
|-0,69
|BIST ISTANBUL
|1.567
|-1,37
|BIST IZMIR
|3.434
|-0,88
|BIST KAYSERI
|11.574
|-0,63
|BIST KOCAELI
|3.736
|-0,64
|BIST KONYA
|2.240
|-1,45
|BIST TEKIRDAĞ
|9.157
|-2,36
|BIST AYDIN
|1.208
|-0,91
|BIST MANISA
|1.440
|-1,15
Kaynak: AA
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