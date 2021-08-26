Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.637
|-1,15
|BIST ANKARA
|2.174
|-0,80
|BIST ANTALYA
|2.241
|-3,15
|BIST BALIKESİR
|1.860
|-0,42
|BIST BURSA
|3.249
|-0,46
|BIST DENIZLI
|1.937
|-0,52
|BIST ISTANBUL
|1.563
|-0,22
|BIST IZMIR
|3.411
|-0,66
|BIST KAYSERI
|11.508
|-0,57
|BIST KOCAELI
|3.717
|-0,52
|BIST KONYA
|2.204
|-1,59
|BIST TEKIRDAĞ
|9.145
|-0,12
|BIST AYDIN
|1.199
|-0,67
|BIST MANISA
|1.423
|-1,18
Kaynak: AA
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