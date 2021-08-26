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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

26.08.2021 18:54
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.637-1,15BIST ANKARA2.174-0,80BIST ANTALYA2.241-3,15BIST BALIKESİR1.860-0,42BIST BURSA3.249-0,46BIST DENIZLI1.937-0,52BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.637-1,15
BIST ANKARA2.174-0,80
BIST ANTALYA2.241-3,15
BIST BALIKESİR1.860-0,42
BIST BURSA3.249-0,46
BIST DENIZLI1.937-0,52
BIST ISTANBUL1.563-0,22
BIST IZMIR3.411-0,66
BIST KAYSERI11.508-0,57
BIST KOCAELI3.717-0,52
BIST KONYA2.204-1,59
BIST TEKIRDAĞ9.145-0,12
BIST AYDIN1.199-0,67
BIST MANISA1.423-1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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