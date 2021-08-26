Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.637 -1,15 BIST ANKARA 2.174 -0,80 BIST ANTALYA 2.241 -3,15 BIST BALIKESİR 1.860 -0,42 BIST BURSA 3.249 -0,46 BIST DENIZLI 1.937 -0,52 BIST ISTANBUL 1.563 -0,22 BIST IZMIR 3.411 -0,66 BIST KAYSERI 11.508 -0,57 BIST KOCAELI 3.717 -0,52 BIST KONYA 2.204 -1,59 BIST TEKIRDAĞ 9.145 -0,12 BIST AYDIN 1.199 -0,67 BIST MANISA 1.423 -1,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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