Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.886
|1,07
|BIST ANKARA
|2.209
|0,92
|BIST ANTALYA
|2.299
|2,02
|BIST BALIKESİR
|1.897
|0,98
|BIST BURSA
|3.361
|1,38
|BIST DENIZLI
|1.967
|1,44
|BIST ISTANBUL
|1.585
|0,80
|BIST IZMIR
|3.441
|0,07
|BIST KAYSERI
|11.499
|-0,34
|BIST KOCAELI
|3.796
|1,27
|BIST KONYA
|2.248
|1,82
|BIST TEKIRDAĞ
|9.395
|1,68
|BIST AYDIN
|1.250
|1,91
|BIST MANISA
|1.445
|0,46
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi