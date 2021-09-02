Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.153 0,51 BIST ANKARA 2.213 0,30 BIST ANTALYA 2.383 1,23 BIST BALIKESİR 1.900 0,36 BIST BURSA 3.433 0,62 BIST DENIZLI 1.973 -0,61 BIST ISTANBUL 1.597 0,27 BIST IZMIR 3.463 0,39 BIST KAYSERI 11.530 -0,16 BIST KOCAELI 3.861 1,27 BIST KONYA 2.410 4,61 BIST TEKIRDAĞ 9.514 0,68 BIST AYDIN 1.242 -1,31 BIST MANISA 1.453 0,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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