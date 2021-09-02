Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.153
|0,51
|BIST ANKARA
|2.213
|0,30
|BIST ANTALYA
|2.383
|1,23
|BIST BALIKESİR
|1.900
|0,36
|BIST BURSA
|3.433
|0,62
|BIST DENIZLI
|1.973
|-0,61
|BIST ISTANBUL
|1.597
|0,27
|BIST IZMIR
|3.463
|0,39
|BIST KAYSERI
|11.530
|-0,16
|BIST KOCAELI
|3.861
|1,27
|BIST KONYA
|2.410
|4,61
|BIST TEKIRDAĞ
|9.514
|0,68
|BIST AYDIN
|1.242
|-1,31
|BIST MANISA
|1.453
|0,62
Kaynak: AA
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