Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.216 0,52 BIST ANKARA 2.205 -0,35 BIST ANTALYA 2.356 -1,13 BIST BALIKESİR 1.918 0,93 BIST BURSA 3.422 -0,34 BIST DENIZLI 1.951 -1,09 BIST ISTANBUL 1.589 -0,54 BIST IZMIR 3.458 -0,15 BIST KAYSERI 11.537 0,06 BIST KOCAELI 3.855 -0,16 BIST KONYA 2.384 -1,07 BIST TEKIRDAĞ 9.371 -1,50 BIST AYDIN 1.239 -0,26 BIST MANISA 1.466 0,86 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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