Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.216
|0,52
|BIST ANKARA
|2.205
|-0,35
|BIST ANTALYA
|2.356
|-1,13
|BIST BALIKESİR
|1.918
|0,93
|BIST BURSA
|3.422
|-0,34
|BIST DENIZLI
|1.951
|-1,09
|BIST ISTANBUL
|1.589
|-0,54
|BIST IZMIR
|3.458
|-0,15
|BIST KAYSERI
|11.537
|0,06
|BIST KOCAELI
|3.855
|-0,16
|BIST KONYA
|2.384
|-1,07
|BIST TEKIRDAĞ
|9.371
|-1,50
|BIST AYDIN
|1.239
|-0,26
|BIST MANISA
|1.466
|0,86
Kaynak: AA
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