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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

03.09.2021 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.2160,52BIST ANKARA2.205-0,35BIST ANTALYA2.356-1,13BIST BALIKESİR1.9180,93BIST BURSA3.422-0,34BIST DENIZLI1.951-1,09BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.2160,52
BIST ANKARA2.205-0,35
BIST ANTALYA2.356-1,13
BIST BALIKESİR1.9180,93
BIST BURSA3.422-0,34
BIST DENIZLI1.951-1,09
BIST ISTANBUL1.589-0,54
BIST IZMIR3.458-0,15
BIST KAYSERI11.5370,06
BIST KOCAELI3.855-0,16
BIST KONYA2.384-1,07
BIST TEKIRDAĞ9.371-1,50
BIST AYDIN1.239-0,26
BIST MANISA1.4660,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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