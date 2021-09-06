Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.131
|-0,69
|BIST ANKARA
|2.208
|0,15
|BIST ANTALYA
|2.378
|0,91
|BIST BALIKESİR
|1.960
|2,21
|BIST BURSA
|3.494
|2,10
|BIST DENIZLI
|1.957
|0,30
|BIST ISTANBUL
|1.594
|0,35
|BIST IZMIR
|3.494
|1,05
|BIST KAYSERI
|11.426
|-0,97
|BIST KOCAELI
|3.872
|0,44
|BIST KONYA
|2.369
|-0,62
|BIST TEKIRDAĞ
|9.451
|0,85
|BIST AYDIN
|1.277
|3,08
|BIST MANISA
|1.466
|0,01
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi