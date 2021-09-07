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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

07.09.2021 18:55
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.885-2,03BIST ANKARA2.169-1,77BIST ANTALYA2.337-1,73BIST BALIKESİR1.949-0,58BIST BURSA3.484-0,26BIST DENIZLI1.949-0,42BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.885-2,03
BIST ANKARA2.169-1,77
BIST ANTALYA2.337-1,73
BIST BALIKESİR1.949-0,58
BIST BURSA3.484-0,26
BIST DENIZLI1.949-0,42
BIST ISTANBUL1.576-1,15
BIST IZMIR3.437-1,63
BIST KAYSERI11.340-0,75
BIST KOCAELI3.831-1,07
BIST KONYA2.319-2,14
BIST TEKIRDAĞ9.315-1,44
BIST AYDIN1.255-1,70
BIST MANISA1.455-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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