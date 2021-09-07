Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.885
|-2,03
|BIST ANKARA
|2.169
|-1,77
|BIST ANTALYA
|2.337
|-1,73
|BIST BALIKESİR
|1.949
|-0,58
|BIST BURSA
|3.484
|-0,26
|BIST DENIZLI
|1.949
|-0,42
|BIST ISTANBUL
|1.576
|-1,15
|BIST IZMIR
|3.437
|-1,63
|BIST KAYSERI
|11.340
|-0,75
|BIST KOCAELI
|3.831
|-1,07
|BIST KONYA
|2.319
|-2,14
|BIST TEKIRDAĞ
|9.315
|-1,44
|BIST AYDIN
|1.255
|-1,70
|BIST MANISA
|1.455
|-0,73
Kaynak: AA
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