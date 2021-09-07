Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.885 -2,03 BIST ANKARA 2.169 -1,77 BIST ANTALYA 2.337 -1,73 BIST BALIKESİR 1.949 -0,58 BIST BURSA 3.484 -0,26 BIST DENIZLI 1.949 -0,42 BIST ISTANBUL 1.576 -1,15 BIST IZMIR 3.437 -1,63 BIST KAYSERI 11.340 -0,75 BIST KOCAELI 3.831 -1,07 BIST KONYA 2.319 -2,14 BIST TEKIRDAĞ 9.315 -1,44 BIST AYDIN 1.255 -1,70 BIST MANISA 1.455 -0,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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