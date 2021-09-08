Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.705
|-1,51
|BIST ANKARA
|2.133
|-1,68
|BIST ANTALYA
|2.286
|-2,16
|BIST BALIKESİR
|1.929
|-1,04
|BIST BURSA
|3.464
|-0,59
|BIST DENIZLI
|1.880
|-3,51
|BIST ISTANBUL
|1.557
|-1,23
|BIST IZMIR
|3.374
|-1,83
|BIST KAYSERI
|11.354
|0,12
|BIST KOCAELI
|3.764
|-1,73
|BIST KONYA
|2.267
|-2,21
|BIST TEKIRDAĞ
|9.208
|-1,14
|BIST AYDIN
|1.240
|-1,17
|BIST MANISA
|1.435
|-1,36
Kaynak: AA
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