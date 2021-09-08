Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.705 -1,51 BIST ANKARA 2.133 -1,68 BIST ANTALYA 2.286 -2,16 BIST BALIKESİR 1.929 -1,04 BIST BURSA 3.464 -0,59 BIST DENIZLI 1.880 -3,51 BIST ISTANBUL 1.557 -1,23 BIST IZMIR 3.374 -1,83 BIST KAYSERI 11.354 0,12 BIST KOCAELI 3.764 -1,73 BIST KONYA 2.267 -2,21 BIST TEKIRDAĞ 9.208 -1,14 BIST AYDIN 1.240 -1,17 BIST MANISA 1.435 -1,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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