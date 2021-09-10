Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.791
|-0,87
|BIST ANKARA
|2.136
|-0,96
|BIST ANTALYA
|2.251
|-1,85
|BIST BALIKESİR
|1.930
|-0,54
|BIST BURSA
|3.578
|-0,01
|BIST DENIZLI
|1.936
|0,81
|BIST ISTANBUL
|1.563
|-0,98
|BIST IZMIR
|3.387
|-0,60
|BIST KAYSERI
|11.433
|-1,44
|BIST KOCAELI
|3.829
|-0,07
|BIST KONYA
|2.307
|0,34
|BIST TEKIRDAĞ
|9.473
|0,28
|BIST AYDIN
|1.243
|-0,67
|BIST MANISA
|1.433
|-0,94
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi