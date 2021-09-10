Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.791 -0,87 BIST ANKARA 2.136 -0,96 BIST ANTALYA 2.251 -1,85 BIST BALIKESİR 1.930 -0,54 BIST BURSA 3.578 -0,01 BIST DENIZLI 1.936 0,81 BIST ISTANBUL 1.563 -0,98 BIST IZMIR 3.387 -0,60 BIST KAYSERI 11.433 -1,44 BIST KOCAELI 3.829 -0,07 BIST KONYA 2.307 0,34 BIST TEKIRDAĞ 9.473 0,28 BIST AYDIN 1.243 -0,67 BIST MANISA 1.433 -0,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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