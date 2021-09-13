Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.771 -0,17 BIST ANKARA 2.145 0,41 BIST ANTALYA 2.225 -1,14 BIST BALIKESİR 1.927 -0,12 BIST BURSA 3.575 -0,09 BIST DENIZLI 1.915 -1,08 BIST ISTANBUL 1.568 0,31 BIST IZMIR 3.410 0,68 BIST KAYSERI 11.432 -0,01 BIST KOCAELI 3.828 -0,02 BIST KONYA 2.324 0,71 BIST TEKIRDAĞ 9.444 -0,31 BIST AYDIN 1.234 -0,73 BIST MANISA 1.437 0,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Doktoru, önlüğündeki spermler yaktı! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi

Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz

Bambaşka biri olmuş! İmaj değiştiren ünlü oyuncu Ozan Güven, şimdi de İstanbul'dan ayrıldı

Yol çalışması sırasında acı olay! Dağdan kopan kayaların altında kalan operatör can verdi

Antalya'da aynı bölgede 2 saat arayla iki gencin cansız bedeni bulundu

Emre Belözoğlu, yorumculuğa başlıyor! Artık Exxen'de

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı yardımcısının evinde yüksek miktarda para ve altın bulundu iddia edildi

Tecavüze uğradıktan sonra baygın halde bulunan kadın hayatını kaybetti