Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.515 -1,86 BIST ANKARA 2.112 -1,21 BIST ANTALYA 2.191 -0,98 BIST BALIKESİR 1.888 -1,03 BIST BURSA 3.589 -0,61 BIST DENIZLI 1.903 -0,12 BIST ISTANBUL 1.551 -0,67 BIST IZMIR 3.395 -0,27 BIST KAYSERI 11.312 0,64 BIST KOCAELI 3.864 0,47 BIST KONYA 2.276 -0,03 BIST TEKIRDAĞ 9.608 1,47 BIST AYDIN 1.219 0,13 BIST MANISA 1.465 0,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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