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Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

15.09.2021 18:41
Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.515-1,86BIST ANKARA2.112-1,21BIST ANTALYA2.191-0,98BIST BALIKESİR1.888-1,03BIST BURSA3.589-0,61BIST DENIZLI1.903-0,12BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.515-1,86
BIST ANKARA2.112-1,21
BIST ANTALYA2.191-0,98
BIST BALIKESİR1.888-1,03
BIST BURSA3.589-0,61
BIST DENIZLI1.903-0,12
BIST ISTANBUL1.551-0,67
BIST IZMIR3.395-0,27
BIST KAYSERI11.3120,64
BIST KOCAELI3.8640,47
BIST KONYA2.276-0,03
BIST TEKIRDAĞ9.6081,47
BIST AYDIN1.2190,13
BIST MANISA1.4650,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi


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