Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.730 1,86 BIST ANKARA 2.091 -1,02 BIST ANTALYA 2.160 -1,43 BIST BALIKESİR 1.870 -0,97 BIST BURSA 3.550 -1,10 BIST DENIZLI 1.889 -0,77 BIST ISTANBUL 1.549 -0,10 BIST IZMIR 3.364 -0,92 BIST KAYSERI 11.132 -1,59 BIST KOCAELI 3.823 -1,08 BIST KONYA 2.250 -1,15 BIST TEKIRDAĞ 9.597 -0,12 BIST AYDIN 1.201 -1,43 BIST MANISA 1.451 -0,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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