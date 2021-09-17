Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.569
|-1,37
|BIST ANKARA
|2.092
|0,05
|BIST ANTALYA
|2.185
|1,18
|BIST BALIKESİR
|1.872
|0,14
|BIST BURSA
|3.568
|0,53
|BIST DENIZLI
|1.881
|-0,41
|BIST ISTANBUL
|1.551
|0,08
|BIST IZMIR
|3.375
|0,33
|BIST KAYSERI
|10.925
|-1,86
|BIST KOCAELI
|3.837
|0,37
|BIST KONYA
|2.244
|-0,24
|BIST TEKIRDAĞ
|9.576
|-0,21
|BIST AYDIN
|1.199
|-0,13
|BIST MANISA
|1.434
|-1,17
Kaynak: AA
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