Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.364 -1,77 BIST ANKARA 2.062 -1,44 BIST ANTALYA 2.118 -3,09 BIST BALIKESİR 1.833 -2,13 BIST BURSA 3.521 -1,33 BIST DENIZLI 1.826 -2,91 BIST ISTANBUL 1.529 -1,43 BIST IZMIR 3.296 -2,33 BIST KAYSERI 10.767 -1,45 BIST KOCAELI 3.787 -1,30 BIST KONYA 2.186 -2,60 BIST TEKIRDAĞ 9.220 -3,72 BIST AYDIN 1.172 -2,26 BIST MANISA 1.420 -0,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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