Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri (Günlük) 25.02.2021 Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 12.454 4,38 BIST ANKARA 2.341 -1,31 BIST ANTALYA 2.704 -1,67 BIST BALIKESİR 2.439 -2,02 BIST BURSA 3.663 -2,48 BIST DENIZLI 3.159 -7,78 BIST ISTANBUL 1.625 0,40 BIST IZMIR 3.717 -0,75 BIST KAYSERI 10.482 1,28 BIST KOCAELI 3.908 -1,87 BIST KONYA 3.927 -3,36 BIST TEKIRDAĞ 11.969 0,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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