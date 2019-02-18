Son Dakika Haberleri: Borsada yatırımcı sayısı arttı, portföy büyüklüğü azaldı

Borsada yatırımcı sayısı arttı, portföy büyüklüğü azaldı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da yerli gerçek yatırımcı sayısı 87 bin kişi artarken bu kişilerin toplam portföyü yaklaşık 4 milyar lira azaldı.

Borsada yatırımcı sayısı arttı, portföy büyüklüğü azaldı, System.String[]
Borsa İstanbul'da yerli gerçek yatırımcı sayısı 87 bin kişi artarken bu kişilerin toplam portföyü yaklaşık 4 milyar lira azaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:40 

Borsa İstanbul, Ekonomi
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