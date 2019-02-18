Borsada yatırımcı sayısı arttı, portföy büyüklüğü azaldı
1 saat önce
Borsa İstanbul'da yerli gerçek yatırımcı sayısı 87 bin kişi artarken bu kişilerin toplam portföyü yaklaşık 4 milyar lira azaldı.
Borsa İstanbul
'da yerli gerçek yatırımcı sayısı 87 bin kişi artarken bu kişilerin toplam portföyü yaklaşık 4 milyar lira azaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:40
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