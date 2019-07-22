Son Dakika Haberleri: Borsada yeni hedef 106 bin
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Borsada yeni hedef 106 bin

1 saat önce

BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 101.849 puanla 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 seviyesi olacağını kaydetti.

Borsada yeni hedef 106 bin, System.String[]
BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 101.849 puanla 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 seviyesi olacağını kaydetti.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:02 
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