Borsada yeni hedef 106 bin
1 saat önce
BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 101.849 puanla 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 seviyesi olacağını kaydetti.
BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak 101.849 puanla 18 haftanın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, analistler 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 106.000 seviyesi olacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:02
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