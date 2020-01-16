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Borsada yeni rekor; 122 bin 186 puan oldu. BİST 100 Endeksi tarihi rekorunu tazeledi.
6 saat önce
Borsada yeni rekor; 122 bin 186 puan oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
Borsada yeni rekor; 122 bin 186 puan oldu. BİST 100 Endeksi tarihi rekorunu tazeledi. - İSTANBUL
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