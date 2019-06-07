Son Dakika Haberleri: Borsada yüzde 3.8 yükseliş
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Borsada yüzde 3.8 yükseliş

31 dakika önce

Fed'in faiz indireceğine dair güçlenen beklentilerin etkisiyle bankacılık endeksi yüzde 6,3 prim yaptı; borsa 93.800 seviyesine yükseldi.

Borsada yüzde 3.8 yükseliş, System.String[]
Fed'in faiz indireceğine dair güçlenen beklentilerin etkisiyle bankacılık endeksi yüzde 6,3 prim yaptı; borsa 93.800 seviyesine yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:18 
prim, Fed, Ekonomi
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