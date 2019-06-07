Borsada yüzde 3.8 yükseliş
31 dakika önce
Fed'in faiz indireceğine dair güçlenen beklentilerin etkisiyle bankacılık endeksi yüzde 6,3 prim yaptı; borsa 93.800 seviyesine yükseldi.
Fed
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:18
'in faiz indireceğine dair güçlenen beklentilerin etkisiyle bankacılık endeksi yüzde 6,3 prim
yaptı; borsa 93.800 seviyesine yükseldi.
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