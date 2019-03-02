Borsadaki bankaların aktif toplamı yüzde 15,4 arttı
54 dakika önce
Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonunda 2,5 trilyon lirayı aştı.
Borsa İstanbul
'da işlem gören 10 mevduat bankasının aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonunda 2,5 trilyon lirayı aştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:30
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