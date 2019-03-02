Son Dakika Haberleri: Borsadaki bankaların aktif toplamı yüzde 15,4 arttı

Borsadaki bankaların aktif toplamı yüzde 15,4 arttı

54 dakika önce

Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonunda 2,5 trilyon lirayı aştı.

Borsadaki bankaların aktif toplamı yüzde 15,4 arttı, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören 10 mevduat bankasının aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonunda 2,5 trilyon lirayı aştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:30 

Borsa İstanbul, Ekonomi
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