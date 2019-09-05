Son Dakika Haberleri: Borsadaki bankaların kârı 14.5 milyar liraya geriledi
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Borsadaki bankaların kârı 14.5 milyar liraya geriledi

4 saat önce

Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının net bankaların karı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,6'lık düşüşle 14 milyar 585 milyon liraya geriledi.

Borsadaki bankaların kârı 14.5 milyar liraya geriledi, System.String[]

Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının net bankaların karı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,6'lık düşüşle 14 milyar 585 milyon liraya geriledi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:29 
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