Borsadaki bankaların kârı 14.5 milyar liraya geriledi
4 saat önce
Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının net bankaların karı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,6'lık düşüşle 14 milyar 585 milyon liraya geriledi.
Borsada işlem gören 10 mevduat bankasının net bankaların karı, bu yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,6'lık düşüşle 14 milyar 585 milyon liraya geriledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:29
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 14 milyar TL'lik 5 projeye teşvik verilecek Canlı yayında şoke eden yasak aşk itirafı: Ormanda ilişkiye girdik