Son Dakika Haberleri: Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk çeyrekte eridi
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Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk çeyrekte eridi

39 dakika önce

Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net karı, 2018'in ilk 3 ayına göre yüzde 19 azalarak 677 milyon 673 bin 953 liraya geriledi.

Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk çeyrekte eridi, System.String[]
Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net karı, 2018'in ilk 3 ayına göre yüzde 19 azalarak 677 milyon 673 bin 953 liraya geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:33 
Borsa İstanbul, Ekonomi
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