Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk çeyrekte eridi

Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net karı, 2018'in ilk 3 ayına göre yüzde 19 azalarak 677 milyon 673 bin 953 liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net karı, 2018'in ilk 3 ayına göre yüzde 19 azalarak 677 milyon 673 bin 953 liraya geriledi.

Haber Yayın Tarihi :

Hatay'da havaların ısınmasıyla haytalı tatlısı yoğun ilgi görüyor

Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi

İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor

Meyve bıçağını sevgilisinin kalbine saplayan kadın: Ölmemek için yaptım