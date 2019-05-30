Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk çeyrekte eridi
39 dakika önce
Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net karı, 2018'in ilk 3 ayına göre yüzde 19 azalarak 677 milyon 673 bin 953 liraya geriledi.
Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin toplam net karı, 2018'in ilk 3 ayına göre yüzde 19 azalarak 677 milyon 673 bin 953 liraya geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:33
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