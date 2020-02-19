Borsadan iki sıfır atılacak - Son Dakika
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Borsadan iki sıfır atılacak

7 saat önce

BIST Pay Endekslerinin halihazırda ulaştıkları seviyeler dikkate alınarak, TL olarak hesaplanan 'Fiyat ve Getiri Endeksleri'nden iki sıfır atılmasına karar verildi.

Borsadan iki sıfır atılacak, System.String[]

BIST Pay Endekslerinin halihazırda ulaştıkları seviyeler dikkate alınarak, TL olarak hesaplanan 'Fiyat ve Getiri Endeksleri'nden iki sıfır atılmasına karar verildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruya göre, borsadan iki sıfır atılacak. Uygulamanın planlanan devreye alım tarihi 27 Nisan 2020 olarak açıklandı. Uygulama tarihi itibarıyla ilgili endekslerin bölen değerleri 100'le çarpılarak endeks değerlerinin iki sıfır atılmış olarak hesaplanması sağlanacak. Endekslerden sıfır atılmasına ilişkin geniş katılımlı provalar gerçekleştirilecek. Provaların ilki 9 Mart Pazartesi günü yapılacak.

Açıklamada; "BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere, Borsamız tarafından hesaplanan BIST Pay Endekslerinin halihazırda ulaştıkları seviyeler dikkate alınarak, TL olarak hesaplanan "Fiyat ve Getiri Endeksleri"nden iki sıfır atılmasına karar verildi. Uygulamanın planlanan devreye alım tarihi 27.04.2020 olup endekslerden iki sıfır atılmasıyla birlikte endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edilecek.

Uygulama tarihi itibarıyla ilgili endekslerin bölen değerleri 100'le çarpılarak endeks değerlerinin iki sıfır atılmış olarak hesaplanması sağlanacak, geçiş tarihinden önce hesaplanmış endeks değerleri ise 100'e bölünmek suretiyle endekslerin başlangıç tarihlerindeki başlangıç değerleri ve tarihsel endeks değerleri güncellenecek" denildi.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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