Borsadan iki sıfır atılması pahalılık algısını kıracak - Son Dakika

Borsadan iki sıfır atılması pahalılık algısını kıracak

Borsa İstanbul endekslerinden iki sıfır atılmasını yorumlayan Ekonomist Rahmi İncekara "Borsa İstanbul'da iki sıfır atılma uygulamasıyla pahalılık algısı ortadan kalkacak, sade, kolay ifade etme, ucuzluk algısı olacak.

Borsadan iki sıfır atılması pahalılık algısını kıracak, System.String[]

Borsa İstanbul endekslerinden iki sıfır atılmasını yorumlayan Ekonomist Rahmi İncekara "Borsa İstanbul'da iki sıfır atılma uygulamasıyla pahalılık algısı ortadan kalkacak, sade, kolay ifade etme, ucuzluk algısı olacak. Bu uygulama ile Borsa İstanbul'un daha fazla yatırımcı çekmesi öngörülüyor" dedi.

Borsa İstanbul, 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerini sadeleştirdi. BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten bugünden itibaren iki sıfır atıldı. Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçildi. Bu değişimle birlikte, Borsa İstanbul'da 100 bin puan ile ifade edilen endeks değerleri bundan sonra 1000 puanlık endeks değerleri olarak ifade edilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek.

İstanbul Kent Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması uygulamasını yorumladı. İncekara daha önce sıfır atılma uygulamalarından örnekler vererek 1997 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda sıfır atılma uygulaması gerçekleştiğinde yılsonu kazanç getirisinin yüzde 254 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Sıfır atılma uygulamasının geçmiş yıllarda uygulandığından da bahseden İncekara, "1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası adıyla faaliyete başlayan borsada ilk olarak 1997 yılında endekslerden 2 sıfır atılmıştı. 34 yıllık süreç içerisinde özellikle 2015'ten sonra teknolojik atılımlar, altyapı yatırımları ve gelişen ürün yelpazesiyle daha fazla yatırımcı sayısı ve borsa tabanında önemli bir genişleme yaşandı. 1997 yılında o zamanki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 103 bin 500 seviyesinde iken indeks bin 35 seviyesine çekilmişti. Bu hamleden sonra yılsonuna kadar borsanın kazanç getirisi yüzde 254 olmuştu" diye konuştu.

Sadeleşme geldi, pahalılık algısı yok oldu

İki sıfır atılması uygulamasının Borsa üzerinde olumlu etkilerinin olacağını da söyleyen İncekara, "2 sıfır atılması özellikle BİST 100 endeksinin 100 bin seviyelerinin üzerinde bulunması kullanım açısından ve söylem açısından oldukça zor. Psikolojik olarak pahalı algısı oluşturuyor. Para biriminde ne kadar çok sıfır varsa paranın değerinin düşük olduğu algısı oluşur. Borsada da bu durum aynı. Borsa da sıfır fazla olduğunda borsanın pahalı olduğu algısı ortaya çıkıyor. Yatırımcılar psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. İki sıfır atılmasıyla teorik olarak bir değişiklik olmayacak. İki sıfır atılmasıyla yatırımcıda sadeleşme, kolay ifade etme ve ucuzluk algısı olacak, böylece borsa daha fazla yatırımcı çekebilecek. Dünya genelindeki borsa endeksleri bin ila 5 bin arasında. Bu uygulama ile dünya genelindeki borsa uygulamalarına yaklaşılabilir. Yabancı yatırımcının da borsaya çekilmesi sağlanabilir" şeklinde konuştu.

Borsada artış öngörülüyor

"Borsa'da iki sıfır atılmasıyla yerli yatırımcının psikolojik olarak etkilenip borsayı artış trendine sokabilir" diyen İncekara, "Bu hamleyle yabancı yatırımcıların da artış trendinden etkilenip borsaya girmesi söz konusu olabilir. 1997'deki artış trendini göz önüne aldığımızda Borsa İstanbul'un 2 sıfır atılması durumundan pozitif yönde etkileneceği öngörülüyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borsadan iki sıfır atılması pahalılık algısını kıracak - Son Dakika Ekonomi
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