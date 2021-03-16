Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kazanarak 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ford Otosan'ın yatırımına ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında otomotiv sektöründe yoğunlaşan alımlar, banka hisselerindeki pozitif seyirle günü 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır." dedi.

Erdoğan, "Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum" diye konuştu.

Ford Otosan'ın yatırımına ilişkin haber sonrasında şirketin hisseleri yüzde 9,97 değer kazandı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyesinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.