Borsalar Covid-19 etkisiyle düşüyor

Küresel piyasalarda hisse senedi borsaları Covid-9 salgınının etkisiyle düşüyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan Asya borsaları ilk günü ekside kapatırken, Avrupa borsaları da düşüşle açıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınıyla, küresel düzeyde en az 3,639 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 106 bin 893'ten fazla vakanın olduğunu açıkladı.

Asya

Çin'de Covid-19 salgınında 3,119 kişi öldüğünün bildirilmesi ve Japonya 'da gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1.8 daralmasının ardından Asya piyasaları düşüşle kapandı. Nikkie 225 ise virüs endişelerinin yükselmeye başlamasıyla Ocak 2019'dan bu yana en düşük düzeyi gördü.

Kapanışta;

Nikkie 225 yüzde 5.07

KOSPİ yüzde 4.06,

S&P/ASX 200 yüzde 7.33,

Hang Seng yüzde 3.57,

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 2.43 düştü.

Dolar yen karşısında yüzde 2.93 düşerek 102.30 düzeyine geriledi.

Avrupa

Avrupa piyasaları Covid-19 ve petrol fiyatlarının yüzde 30 düşmesinin etkisiyle düşüşle açıldı.

DAX yüzde 7.47,

FTSE 100 yüzde 1.82 kayıpla açıldı.

Euro dolar karşısında yüzde 1.04 artışla 1.1425'e çıkarken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.35 artışla 1.3094 düzeyinde.

ABD

Covid-19'un olumsuz ekonomik etkilerinin devam etmesinin ardından Dow Jones açılış öncesi 1,300 puan düştü.

Açılış öncesi;

Dow Jones yüzde 5.02,

S&P 500 yüzde 5.24,

Nasdaq 100 yüzde 5.11 düştü.