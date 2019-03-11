Son Dakika Haberleri: Borsalar pozitif, Brexit oylaması bekleniyor

Borsalar pozitif, Brexit oylaması bekleniyor

1 saat önce

BIST 100 endeksi büyüme verisi sonrası alıcılı fiyatlanırken, Avrupa pay piyasaları da yarınki Brexit oylaması öncesi haftaya yukarı yönlü başladı.

Borsalar pozitif, Brexit oylaması bekleniyor, System.String[]
BIST 100 endeksi büyüme verisi sonrası alıcılı fiyatlanırken, Avrupa pay piyasaları da yarınki Brexit oylaması öncesi haftaya yukarı yönlü başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:35 

Avrupa, Ekonomi
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