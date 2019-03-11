Borsalar pozitif, Brexit oylaması bekleniyor
1 saat önce
BIST 100 endeksi büyüme verisi sonrası alıcılı fiyatlanırken, Avrupa pay piyasaları da yarınki Brexit oylaması öncesi haftaya yukarı yönlü başladı.
BIST 100 endeksi büyüme verisi sonrası alıcılı fiyatlanırken, Avrupa
pay piyasaları da yarınki Brexit oylaması öncesi haftaya yukarı yönlü başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:35
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