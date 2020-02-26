Borsalara koronavirüs darbesi: Değer kaybı 3 trilyon doları aştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Borsalara koronavirüs darbesi: Değer kaybı 3 trilyon doları aştı - Son Dakika Dünya

Borsalara koronavirüs darbesi: Değer kaybı 3 trilyon doları aştı

6 saat önce

Hafta başından beri dünya borsalarının genel ortalamasını gösterme özelliği bulunan MSCI World endeksindeki bin 644 şirket hissesinin toplam değer kaybı 3 trilyon doları aştı

Borsalara koronavirüs darbesi: Değer kaybı 3 trilyon doları aştı, System.String[]

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye darbe vuracağı yönündeki beklentiler borsalar üzerinde de baskıya neden oldu.


Avrupa borsalarında kayıplar haftanın üçüncü işlem gününde de sürüyor. Avrupa'daki en kapsamlı gösterge endeksi olan Stoxx Europe 600 üst üste beşinci seansta da gerileyerek haziran ayından beri en uzun soluklu düşüşünü yaşadı.

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Koronavirüs, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:16 
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