Son Dakika Haberleri: Borsalarda 209 Bin Tonun Üzerinde Fındık İşlem Gördü

Borsalarda 209 Bin Tonun Üzerinde Fındık İşlem Gördü

18 dakika önce

Ticaret borsalarında kasım ayı sonu itibarıyla 209 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Borsalarda 209 Bin Tonun Üzerinde Fındık İşlem Gördü, System.String[]
Ticaret borsalarında kasım ayı sonu itibarıyla 209 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos-30 Kasım 2018 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde borsalarda 209 bin 85 ton fındığın işlem gördüğü, en fazla işlemin 61 bin 755 tonla Sakarya'da yapıldığı belirtildi.

Sakarya'yı 54 bin 840 tonla Ordu ve 22 bin 93 tonla Trabzon ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.


Giresun Ticaret Borsası'nda ise bu dönemde 17 bin 88 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:52 Kaynak: AA

Giresun, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu

Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 14:10:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsalarda 209 Bin Tonun Üzerinde Fındık İşlem Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]