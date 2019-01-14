Borsalarda 209 Bin Tonun Üzerinde Fındık İşlem Gördü

Ticaret borsalarında kasım ayı sonu itibarıyla 209 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi. Giresun
Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos-30 Kasım 2018 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Söz
konusu dönemde borsalarda 209 bin 85 ton fındığın işlem gördüğü, en fazla işlemin 61 bin 755 tonla Sakarya
'da yapıldığı belirtildi.
Sakarya'yı 54 bin 840 tonla Ordu
ve 22 bin 93 tonla Trabzon
ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.
Giresun Ticaret Borsası'nda ise bu dönemde 17 bin 88 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.