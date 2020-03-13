Dünya borsalarında koronavirüs satışları devam ederken; Fed ve ECB'den piyasaları rahatlatmak adına dev destek paketleri geldi.
Dünya borsalarında koronavirüs satışları devam ederken; Fed ve ECB'den piyasaları rahatlatmak adına dev destek paketleri geldi. Yurt içinde dolar/TL kuru, sanayi üretiminin izleneceği güne 6,31 seviyesinden başladı.
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13.03.2020 08:54:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsalarda koronavirüs paniği sürüyor - Son Dakika