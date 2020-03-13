Borsalarda koronavirüs paniği sürüyor - Son Dakika
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Borsalarda koronavirüs paniği sürüyor

17 dakika önce

Dünya borsalarında koronavirüs satışları devam ederken; Fed ve ECB'den piyasaları rahatlatmak adına dev destek paketleri geldi.

Borsalarda koronavirüs paniği sürüyor, System.String[]

Dünya borsalarında koronavirüs satışları devam ederken; Fed ve ECB'den piyasaları rahatlatmak adına dev destek paketleri geldi. Yurt içinde dolar/TL kuru, sanayi üretiminin izleneceği güne 6,31 seviyesinden başladı.

Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:36 
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