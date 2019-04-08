Borsaları zorlu bir hafta bekliyor
34 dakika önce
Piyasalar ABD şirket bilançoları ve Fed'in Çarşamba akşamı yayımlanacak tutanaklarına odaklandı.
Piyasalar ABD
şirket bilançoları ve Fed
'in Çarşamba
akşamı yayımlanacak tutanaklarına odaklandı. Diğer taraftan petrol fiyatları artışını sürdürürken, altın da yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:08
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