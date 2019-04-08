Son Dakika Haberleri: Borsaları zorlu bir hafta bekliyor

Borsaları zorlu bir hafta bekliyor

34 dakika önce

Piyasalar ABD şirket bilançoları ve Fed'in Çarşamba akşamı yayımlanacak tutanaklarına odaklandı.

Borsaları zorlu bir hafta bekliyor, System.String[]
Piyasalar ABD şirket bilançoları ve Fed'in Çarşamba akşamı yayımlanacak tutanaklarına odaklandı. Diğer taraftan petrol fiyatları artışını sürdürürken, altın da yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:08 

Fed, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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