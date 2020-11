Borsaların "Hedge Cambazları"

Dünyanın ilk ve en önemli küresel yatırım stratejistlerinden biri olarak bilinen Barton Biggs'in yeni kitabı, "Hedge Cambazları" adlı kitabı, "Yatırım Dünyasından Altın Deneyimler" alt başlığı ve Neşenur Domaniç'in çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

Yale Üniversitesi Baş Yatırım Sorumlusu David F. Swensen, kitabın tanıtımında, "Barton Biggs piyasaları, Wall Street sahnesini izleyen diğer tüm gözlemcilerden daha müthiş bir tarz, açıklık ve kavrayışla anlatıyor. Yeni kitabı Hedge Cambazları'nda hedge fonları ve yatırım dünyasına ilişkin pek çok değerli bilgi verirken bile muazzam eğlendiriyor" dedi.

NewYork Times ' ın en çok satanlar listesindeki The Demise of the Dolar'ın (Doların Vefatı) yazarı ve Empire of the Debt (Borç İmparatorluğu) yazarlarından, Agora Financial LLC'den Addison Wiggin de tanıtımda şöyle dedi: "Teknoloji balonunun zafer günlerinden bu yana yatırım tehlikeli bir iş haline geldi. Aynı şey hızla büyüyen hedge fonu sektörü için de geçerli. "Biggs, Hedge Cambazları'nda bu fonlara yatırılan muazzam miktarlar konusunda karar veren kişiliklerin ve egoların sahne arkasındaki görünümlerine büyüleyici bir bakış getiriyor."Kitap muhteşem. Kişisel anekdotlar ve içeriden birinin içeridekilerle ilgili eleştirsel görüşlerini içeriyor.

"Bu kitabı okuduktan sonra Wall Street'tehiç kimseye bir daha asla para vermemeyi bile düşünebilirsiniz." (Fotoğraflı)