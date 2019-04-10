Son Dakika Haberleri: Borsan ihracat payını yüzde 50 artırmayı hedefliyor

Borsan ihracat payını yüzde 50 artırmayı hedefliyor

47 dakika önce

2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 68'in üzerinde artışla 237 milyon TL ihracat gerçekleştiren Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu, 2019 ve sonrasında hedefini yükseltti.

Borsan ihracat payını yüzde 50 artırmayı hedefliyor, System.String[]
2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 68'in üzerinde artışla 237 milyon TL ihracat gerçekleştiren Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu, 2019 ve sonrasında hedefini yükseltti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:24 
İhracat, Ekonomi
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