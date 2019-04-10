Borsan ihracat payını yüzde 50 artırmayı hedefliyor

2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 68'in üzerinde artışla 237 milyon TL ihracat gerçekleştiren Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu, 2019 ve sonrasında hedefini yükseltti.

2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 68'in üzerinde artışla 237 milyon TL ihracat gerçekleştiren Borsan Elektrik ve Aydınlatma Ürünleri Grubu, 2019 ve sonrasında hedefini yükseltti.

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