Borsanın gongu bugün 'Global' için çaldı
39 dakika önce
Global Menkul Değerler, kuruluş yıldönümü 1 Ekim'i Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreni ile kutladı.
Global Menkul Değerler, kuruluş yıldönümü 1 Ekim'i Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreni ile kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:51
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