Son Dakika Haberleri: Borsanın gongu bugün 'Global' için çaldı
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Borsanın gongu bugün 'Global' için çaldı

39 dakika önce

Global Menkul Değerler, kuruluş yıldönümü 1 Ekim'i Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreni ile kutladı.

Borsanın gongu bugün 'Global' için çaldı, System.String[]

Global Menkul Değerler, kuruluş yıldönümü 1 Ekim'i Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreni ile kutladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:51 
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