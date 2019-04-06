Borsanın ilk çeyrek performansı
31 dakika önce
Mart ayında 659 milyon dolarlık hisse satışı yapan yabancı yatırımcı, yılın ilk çeyreğinde ise net 250 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
Mart ayında 659 milyon dolarlık hisse satışı yapan yabancı yatırımcı, yılın ilk çeyreğinde ise net 250 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:11
Atatürk Havalimanı'ndan Yılın İlk 3 Ayında 15,2 Milyon Yolcu Geçti
Bursa'dan Mart Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı
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