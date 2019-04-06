Son Dakika Haberleri: Borsanın ilk çeyrek performansı

Borsanın ilk çeyrek performansı

31 dakika önce

Mart ayında 659 milyon dolarlık hisse satışı yapan yabancı yatırımcı, yılın ilk çeyreğinde ise net 250 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Borsanın ilk çeyrek performansı, System.String[]
Mart ayında 659 milyon dolarlık hisse satışı yapan yabancı yatırımcı, yılın ilk çeyreğinde ise net 250 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:11 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'ndan Yılın İlk 3 Ayında 15,2 Milyon Yolcu Geçti Bursa'dan Mart Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı "Ekmeğe Zam Gelecek mi" Sorusuna Son Noktayı Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 11:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsanın ilk çeyrek performansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]