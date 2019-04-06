Borsanın ilk çeyrek performansı

Mart ayında 659 milyon dolarlık hisse satışı yapan yabancı yatırımcı, yılın ilk çeyreğinde ise net 250 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

Mart ayında 659 milyon dolarlık hisse satışı yapan yabancı yatırımcı, yılın ilk çeyreğinde ise net 250 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.

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