Borsanın örnek davranışına sağlık camiasından teşekkür - Son Dakika

Borsanın örnek davranışına sağlık camiasından teşekkür

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, pandemi sürecinde verdiği desteklerden dolayı Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat'a teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, pandemi sürecinde verdiği desteklerden dolayı Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat'a teşekkür etti.

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Ticaret Borsası, Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ardından Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuarında PCR cihazını Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmetine sunmuştu. Cihazın hastanede devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'nin en hızmı Covid-19 testlerinin yapıldığı bir laboratuar oluşturulmuştu.

Ticaret Borsamız tarafından hastaneye verilen şuan korona virüs testlerini yapmak için kullandığımız PCR cihazı ile Türkiye'nin en hızlı ölçüm yapan laboratuarını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturduklarını dile getiren Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli. "Laboratuarımız hastanemizin bu konuda başarılı olmasına katkı sunmuştur. Korona virüs testlerinin yapılması için oluşturulan laboratuvar için katkılarından dolayı borsa yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ise, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle devlet ve millet el ele vererek topyekün bir seferberlik başlattığını belirterek, bu mücadeleye borsa larak katkı sunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının verdiği mücadelenin göz ardı edilemeyeceğini dile Özkubat, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Adnan Aydın, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ünsal Savcı da hazır bulundu. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borsanın örnek davranışına sağlık camiasından teşekkür - Son Dakika
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