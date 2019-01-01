Son Dakika Haberleri: Borsayı nasıl bir yıl bekliyor?

Borsayı nasıl bir yıl bekliyor?

1 saat önce

BIST 100'ün 2019 performansı üzerinde global borsaların seyri etkili olacakken, uzmanlar yılın ilk yarısı için döviz geliri olan şirketlerin ön plana çıkabileceğini söylüyor.

Borsayı nasıl bir yıl bekliyor?, System.String[]
BIST 100'ün 2019 performansı üzerinde global borsaların seyri etkili olacakken, uzmanlar yılın ilk yarısı için döviz geliri olan şirketlerin ön plana çıkabileceğini söylüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:05 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti Kıskanç Eş, Annesinin Evinden Çıkan Kocasına Pusu Kurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 14:58:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsayı nasıl bir yıl bekliyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]