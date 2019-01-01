Borsayı nasıl bir yıl bekliyor?
1 saat önce
BIST 100'ün 2019 performansı üzerinde global borsaların seyri etkili olacakken, uzmanlar yılın ilk yarısı için döviz geliri olan şirketlerin ön plana çıkabileceğini söylüyor.
BIST 100'ün 2019 performansı üzerinde global borsaların seyri etkili olacakken, uzmanlar yılın ilk yarısı için döviz geliri olan şirketlerin ön plana çıkabileceğini söylüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:05
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