Boru hatlarına yerli İHA koruması
1 saat önce
BOTAŞ'ın boru hatları ve kritik tesisleri, Aselsan ve Havelsan ortaklığıyla geliştirilen ve yerli İnsansız Hava Araçları'nı da içeren yeni entegre güvenlik sistemiyle korunacak.
BOTAŞ'ın boru hatları ve kritik tesisleri, Aselsan
ve Havelsan
ortaklığıyla geliştirilen ve yerli İnsansız Hava Araçları'nı da içeren yeni entegre güvenlik sistemiyle korunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:03
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