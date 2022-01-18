Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu trafiğe kapatıldı.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı.
Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Yangın nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Boru hattındaki patlama Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı durdurdu - Son Dakika