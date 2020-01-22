Boru hattından çaldıkları petrolü işleyerek satan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boru hattından çaldıkları petrolü işleyerek satan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Boru hattından çaldıkları petrolü işleyerek satan 3 kişi yakalandı

17 dakika önce

Mardin'de, boru hattından çaldıkları ham petrolü akaryakıta dönüştürüp satan 3 kişi yakalandı.

Mardin'de, boru hattından çaldıkları ham petrolü akaryakıta dönüştürüp satan 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalım Mahallesi'ndeki imalathanede, BOTAŞ'a ait boru hattından çalınan ham petrolün işlenerek akaryakıta dönüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese yapılan operasyonda, ham petrolü motorine dönüştürmek amacıyla kurulan rafineri sistemini işleten M.B, N.A. ve A.E. yakalandı.

İş yeri ile eklentilerinde yapılan aramada, 10 bin litre ham petrol, 17 bin litre motorin, 4 bin litre dip malzemesi olmak üzere 31 bin litre petrol türevi, 7 yakıt tankı, soğutma düzeneği, filtre sistemi ile akaryakıt elde etmekte kullanılan ekipman ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Boru hattından çaldıkları petrolü işleyerek satan 3 kişi yakalandı

Jandarma, Mardin, Yalım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu
Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı Son dakika: Bekçilere kimlik sorma ve adli görev verilmesini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu Fast food zinciri KFC, erotik reklam için özür diledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 12:56:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Boru hattından çaldıkları petrolü işleyerek satan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]