Boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama - Son Dakika

Boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'örgütlü olarak işlenen petrol boru hattından hırsızlık' soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 aylık fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Opersyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
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