Boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama - Son Dakika

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Boru hattından petrol hırsızlığına 14 tutuklama
6 saat önce
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'örgütlü olarak işlenen petrol boru hattından hırsızlık' soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 aylık fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Opersyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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