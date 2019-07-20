Son Dakika Haberleri: Boru imalatçılarına çelik ithalatında vergi indirimi
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Boru imalatçılarına çelik ithalatında vergi indirimi

1 saat önce

Dikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan çelik ithalatında gümrük vergisi yüzde 6'ya indirildi.

Boru imalatçılarına çelik ithalatında vergi indirimi, System.String[]
Dikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan çelik ithalatında gümrük vergisi yüzde 6'ya indirildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:27 
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