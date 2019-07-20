Boru imalatçılarına çelik ithalatında vergi indirimi
1 saat önce
Dikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan çelik ithalatında gümrük vergisi yüzde 6'ya indirildi.
Dikişli çelik boru üreten tesislerin doğrudan çelik ithalatında gümrük vergisi yüzde 6'ya indirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:27
İngiliz turiste tecavüz eden 12 İsrailli genç, o anları kameraya çekmiş Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınladı Spiker Nazlı Çelik'in şortlu fotoğrafları sosyal medyada tartışma yarattı