Boru Yüklü Kamyon Trafikte Tehlike Saçtı
1 saat önce
Diyarbakır'da gelişi güzel yüklenen borularla trafiği tehlikeye sokan kamyon kameraya böyle yansıdı.
Diyarbakır
'da gelişi güzel yüklenen borularla trafiği tehlikeye sokan kamyon kameraya böyle yansıdı. Diyarbakır - Şanlıurfa
karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonun dengesiz yüküyle trafiği tehlikeye düşürmesi başka bir araçtaki yolcunun cep telefonuna yansıdı. Kamyon kasasına yüklenen borular tek halatla tutturulurken, kamyon sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yük taşıması diğer sürücülerin tepkisini çekti.
(Murat Başal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:06 Kaynak: İHA
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