Son Dakika Haberleri: Boru Yüklü Kamyon Trafikte Tehlike Saçtı

Boru Yüklü Kamyon Trafikte Tehlike Saçtı

1 saat önce

Diyarbakır'da gelişi güzel yüklenen borularla trafiği tehlikeye sokan kamyon kameraya böyle yansıdı.

Diyarbakır'da gelişi güzel yüklenen borularla trafiği tehlikeye sokan kamyon kameraya böyle yansıdı. Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonun dengesiz yüküyle trafiği tehlikeye düşürmesi başka bir araçtaki yolcunun cep telefonuna yansıdı. Kamyon kasasına yüklenen borular tek halatla tutturulurken, kamyon sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yük taşıması diğer sürücülerin tepkisini çekti.

(Murat Başal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefonları Çekmeyen Köylüler, Görüşme Yapabilmek İçin Her Gün Köyün En Yüksek Tepesine Çıkıyor İstanbullu'ya Özel 'Ulaşım Asistanı' Geliyor

AK Parti'li Gülpınar, Büyük Tepki Çeken Sözlerinden Çark Etti: Birileri Yanlış Anladı Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural Mahkeme Salonuna Girerken Göz Göze Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:18:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boru Yüklü Kamyon Trafikte Tehlike Saçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]