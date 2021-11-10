Boru yüklü tır bariyerlere çarptı, sürücü dereye düştü - Son Dakika

Boru yüklü tır bariyerlere çarptı, sürücü dereye düştü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 34 metre uzunluğunda demir boru yüklü tır beton bariyerlere çarptı, sürücü ise araçtan fırlayıp dereye uçtu.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.G. idaresindeki 81 ACN 880 plakalı 34 metre uzunluğunda demir boru yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle yolun ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araçtan fırlayıp dereye uçtu. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine kısa sürede ulaşan ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre kapalı olan D-130 Karayolu çekicilerin yardımıyla trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.