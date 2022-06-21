Boru yüklü tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Boru yüklü tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

21.06.2022 14:16

- Boru yüklü tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu üzerinde boru yüklü tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

- Boru yüklü tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu üzerinde boru yüklü tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ay idaresindeki 27 AJG 328 plakalı Mercedes marka boru yüklü tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DCN 117 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tırda yolcu olarak bulunan Yılmaz Ay, "Biz orta şeritte gidiyorduk. Otomobil soldan sağa geçerken bize çarptı. Biz ona çarpmadık. Aracı hanımefendi kullanıyordu. Biz boru taşıyoruz. Hızlı mıydı değil miydi bilmiyorum" dedi.

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BURSA-Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı BURSA-Otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boru yüklü tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boru yüklü tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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