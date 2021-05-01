Polis mesafe denetimi yaptı, sendikacılar 1 Mayıs halayını böyle çekti - Son Dakika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü etkinlikleri Aydın'da farklı bir yöntemle kutlandı. Polis nezaretinde pandemi kurallarına dikkat edilen kutlamalarda sendika temsilcileri geleneksel 1 Mayıs halayını da sosyal mesafe kuralına uyarak ilginç bir yöntemle çekti.

Aydın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sosyal mesafeli etkinlikle kutlandı. Tam kapanma çerçevesinde işçi temsilcilerinin katlımı ile gerçekleşen kutlama dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık pankart ve afişler eşliğinde kutlama yaptı. Polis ekiplerinin pandemi dolayısıyla sosyal mesafe denetimi de yaptığı etkinlikte maske ve mesafe kuralları çerçevesinde tertip alan işçi temsilcileri basın açıklaması okuduktan sonra geleneksel halayı da çekmeyi başardı.

1 Mayıs İşçi Bayramlarının geleneksel hale gelen halayını birbirlerine temas etmeden çeken sendikacılar açıklama sona erdikten sonra önceden hazırladıkları 150'şer santim uzunluğundaki plastik su borularını elden ele uzatarak ilginç bir halay kuyruğu uluşturdular. Sendika temsilcilerinin sosyal mesafeli halayı izleyenleri güldürürken, şartlar uyduğu için polis ekipleri de halay çeken sendikalılara hiçbir şey söylemedi. İşçi temsilcileri sosyal mesafeli halayın ardından zeybek oynadı. Aydın'daki renkli kutlamalar objektiflere yansıdı. - AYDIN