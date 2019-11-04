Son Dakika Haberleri: Borun sağlık alanında kullanımı için çalıştay düzenlenecek
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Borun sağlık alanında kullanımı için çalıştay düzenlenecek

6 saat önce

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, bor madeninin sağlık alanındaki öneminin anlatılması amacıyla 7 Kasım'da çalıştay düzenleyecek.

Borun sağlık alanında kullanımı için çalıştay düzenlenecek, System.String[]

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde, bor madeninin sağlık alanındaki öneminin anlatılması amacıyla 7 Kasım'da çalıştay düzenleyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Sağlıkta Bor Uygulamaları" konulu çalıştay, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çalıştaya, konusunda uzman Türk ve yabancı bilim insanları katılacak.

Etkinliğe, başta tıp fakülteleri olmak üzere veterinerlik, eczacılık, biyoloji, metalürji-malzeme ve sağlık bilimleri alanlarında birçok bilim insanı ile sağlık sektöründen de birçok ilgili firmanın katılması bekleniyor.

Maden İşletmeleri, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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