Borunun kamyondan düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

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Borunun kamyondan düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
6 saat önce
Borunun kamyondan düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdıDÜZCE'de, D-100 Karayolu'nda ilerleyen kamyonun kasasından geniş çaplı borunun düşmesi cep telefonuyla görüntülendi.
Borunun kamyondan düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı
DÜZCE'de, D-100 Karayolu'nda ilerleyen kamyonun kasasından geniş çaplı borunun düşmesi cep telefonuyla görüntülendi. D-100 Karayolu Gümüşova mevkiinde İstanbul istikametine ilerlemekte olan 41 YH 513 plakalı kamyonun kasasında bulunan boruların düzenli konulmadığını fark eden ve kamyonu takip eden Enes Aydın, kamyondan borunun düşeceğini tahmin ederek cep telefonu ile kayda girdi. Aydın kayda girer girmez borular kamyonun üzerinden düşerken, kayıt edildiğini fark eden kamyon sürücüsü ise el hareketi yaparak tepki gösterdi. Kamyon sürücüsünün bilinçlendirilmesi amacıyla kayıtları emniyet güçlerine ilettiğini ifade eden Enes Aydın, 'Gümüşova istikametinde kamyonun arkasında arabamla yolculuk yaparken gözüme ilişti. Borular biçimsiz şekilde kamyon kasasındaydı. Bakarken boruları bir anda düşmeye başladı. Bende 50 ya da 30 metre gerisindeydim. Sağ, sol yaparken zor kurtuldum. Bende bir tehlike yaşadım. Kamyon şoförü durmadığı için ben telefonu aldım video çekmeye başladım.ö dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 07:44 Kaynak: DHA
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