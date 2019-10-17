Son Dakika Haberleri: Borusan Cat'te 'deneyim ekonomisi' dönemi!
Son Dakika Ekonomi Borusan Cat'te 'deneyim ekonomisi' dönemi!

Borusan Cat'te 'deneyim ekonomisi' dönemi!

57 dakika önce

Ürün ve servis ekonomisini, deneyim ekonomisine dönüştüren Borusan Cat, yeni dönemin mottosunu 'Çözüm Üretiriz' olarak belirledi.

Borusan Cat'te 'deneyim ekonomisi' dönemi!, System.String[]

Ürün ve servis ekonomisini, deneyim ekonomisine dönüştüren Borusan Cat, yeni dönemin mottosunu 'Çözüm Üretiriz' olarak belirledi. İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, "Ekipman tedariki ve satış sonrası hizmet vermenin ötesinde 'güvenilir çözüm ortağı' olacağız" dedi.

Borusan Holding, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:07 
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