Borusan Cat'te 'deneyim ekonomisi' dönemi!

Ürün ve servis ekonomisini, deneyim ekonomisine dönüştüren Borusan Cat, yeni dönemin mottosunu 'Çözüm Üretiriz' olarak belirledi. İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, "Ekipman tedariki ve satış sonrası hizmet vermenin ötesinde 'güvenilir çözüm ortağı' olacağız" dedi.