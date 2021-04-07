Borusan Contemporary, "Düş Suda" adlı sergide uluslararası sanatçıları buluşturdu - Son Dakika

Borusan Contemporary, uluslararası isimlerin eserlerini, Türk şiirinin güçlü kalemi Edip Cansever'in aynı ismi taşıyan şiiriyle bir araya getirdi.

Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez'in üstlendiği sergide, Peter Coffin, Thierry Dreyfus, Boomoon, Ellen Kooi, Frank Thiel, Michael Wolf, Antti Laitinen, Rafaël Rozendaal, Jim Campbell ve Maurizio Nannucci'nin eserleri yer alıyor.

Borusan Holding Merkez Ofisi Perili Köşk'te konumlanan ve Borusan Contemporary'nin internet sitesi üzerinden 360 derece sanal tur ile gezilebilen sergi, artırılmış gerçeklik (AR) ile sanal gerçeklik (VR) teknolojilerinin desteğiyle kamusal alana taşınıyor.

Sergi, Avrupa Yakası'nın Boğaz hattında belirlenen rotada, AR teknolojisiyle desteklenen "Düş Suda Sergi Rotası" adlı mobil uygulama aracılığıyla, sanatseverlere güncel sanatın önemli eserlerini üç boyutlu izleme şansı tanıyor.

Güney Koreli fotoğraf sanatçısı Boomoon'un, "Boğaz'da Balık Oyunu No.8" adlı eserinden alınan ilhamla Perili Köşk'ün dış cephesi için sergiye özel hazırlanan projeksiyon yerleştirmesinin yanı sıra VR teknolojisiyle gerçekleşen yeniden üretim, sanatseverlere Boğaziçi'ni sanal olarak deneyimleme imkanı veriyor.

Edip Cansever'in dizeleri

Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nda yer alan eserlerden bir seçki, sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergi, Edip Cansever'in 1970'te kaleme aldığı, "Düşürdük gölgemizi suya/ Ardından kendimizi/ Sessizlik gibi sade, telaşsız/ Hani var ya oldukça yavaş uzanır el ağlayana" dizelerinin de yer aldığı şiirden yola çıkarak hazırlandı.

Sanatseverlerin eserlerle interaktif ilişki kurmasına da olanak tanıyan sergi, 6 Mart 2022'ye kadar Bebek- Rumelihisarı hattında belirlenen rotada sanatseverlerin erişimine sunulacak.